الرئيس بارزاني: آمل أن تمهد نتائج الانتخابات لإيجاد حل جديد للقضية الكوردية في تركيا

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تمهد نتائج الانتخابات التي شهدتها تركيا يوم أمس، الطريق لإيجاد حل جديد للقضية الكوردية في تركيا.

الرئيس بارزاني، عبّر عن سروره لأن الانتخابات التركية جرت بشكل ديمقراطي وبسلام، وذلك عبر ‹تغريدة› نشرها في حسابه الرسمي على ‹تويتر›.

وأضاف «آمل أن تمهّد نتائج الانتخابات الطريق لإيجاد حل جديد للقضية الكوردية في تركيا، من أجل مزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة».

ومنذ عقود، تشهد كوردستان الشمالية (كوردستان تركيا) قتالاً بين حزب العمال الكوردستاني PKK والجيش التركي، ما أسفر عن آلاف القتلى من الطرفين، ودمار آلاف القرى الكوردية وهجرة واسعة بين أهلها.

وكان حزب العدالة والتنمية قد بدأ انفتاحاً على الكورد في كوردستان الشمالية، أفضى إلى وقف الصراع المسلح وإصلاحات دستورية ملحوظة تتعلق باللغة الكوردية والحقوق الثقافية للكورد.

إلاّ أن الهدنة ما لبثت أن انهارت وعاد القتال منذ ما يزيد على العامين.

وأسفرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها تركيا يوم أمس، عن فوز رجب طيب أردوغان بمنصب الرئاسة واسع الصلاحيات، وفق النظام الجديد. كما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم مع حليفه حزب الحركة القومية التركية بأكثر من نصف مقاعد البرلمان.

من جهته حصل السياسي الكوردي والرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الديمرطاش، والذي ترشح بدوره للرئاسة من سجنه الذي يقبع فيه منذ 2016، على 8.4% من أصوات الناخبين.

فيما تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من زيادة أصواته، ونجح بالحصول على 67 مقعداً في البرلمان.