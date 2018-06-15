الديمقراطي والوطني الكوردستانيين في بغداد بعد العيد لبحث تشكيل “الكتلة الأكبر”

مسعى لضم الوفد كل القوى السياسية الكوردية الفائزة…

كشف مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الجمعة، عن توجه وفد كوردي الى العاصمة بغداد، لبحث تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة .

وقال خسرو گوران لـ(باسنيوز)، انه “بعد انتهاء عطلة العيد سيذهب وفد كوردي يضم الديمقراطي والوطني الكوردستانيين الى بغداد لغرض بحث تشكيل الكتلة الاكبر مع القوى السياسية في العاصمة”، مبينا بالقول “نسعى الان لايفاد وفد كوردي يجمع كل القوى السياسية الكوردية الفائزة بالانتخابات”.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية في اقليم كوردستان بحصوله على 25 مقعداً فيما حل الوطني الكوردستاني ثانياً بحصوله على 18 مقعداً .

وأضاف القيادي في الديمقراطي الكوردستاني ، ان ” الحديث عن التحاق الديمقراطي والوطني الكوردستانيين بالتحالف الذي يضم سائرون والفتح، غير دقيق ، فنحن الى اللحظة لم نقرر بالخصوص ، والقرار يكون بعد الذهاب الى بغداد ومعرفة نتائج الحوارات”.

ورحب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين بتحالف الصدر والعامري واعتبراه خطوة ايجابية لكنها غير كافية.

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، محسن السعدون، قال اول امس الأربعاء ، أن القوى الكوردية الكبيرة (الديمقراطي والوطني الكوردستانيين)، سيذهبان إلى العاصمة بغداد موحدين لغرض التفاوض.

وقال السعدون لـ(باسنيوز)، إن «الديمقراطي الكوردستاني وجه دعوة أكثر من مرة إلى القوى الكوردية من أجل توحيد البيت الكوردي ، من أجل التفاوض في بغداد بموقف موحد ، فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستحقاق الكورد الانتخابي في الحكومة الجديدة”.

وأضاف أنه «بعض القوى الكورية رفضت ذلك، والبعض الآخر لم يرد على الدعوة إلى هذه اللحظة”.

وبيّن أن «هناك تجاوب كبير من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، للذهاب بموقف موحد معنا إلى بغداد لغرض التفاوض، فهذا التوحد يقوي موقف الكورد بصورة عامة أمام الكتل والأحزاب الأخرى».