الديمقراطي الكوردستاني يهدد باتخاذ “اجراء” في حال الغاء أصوات الناخبين

شفق نيوز/ هدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران، اليوم الخميس، من أن حزبه سيتخذ “اجراء” في حال الغاء أصوات الناخبين.

ونقل موقع الحزب الديمقراطي عن كوران قوله ان “من حق مجلس النواب طلب إعادة عد وفرز الأصوات والتحقيق فيها، لكن ليس من حقه طلب إلغاء الأصوات والتصويت، وخاصة التصويت الخاص في إقليم كوردستان حصراً، حيث يتضح من ذلك بأن القرار سياسي يستهدف كوردستان وإلاّ لماذا إلغاء التصويت الخاص في كوردستان فقط وليس في انحاء العراق؟”

وتساءل كوران “أين حق المواطن العراقي النازح وأين حق الناخبين إذا الغيت الأصوات؟ لذا فإن ذلك ليس من حق المجلس، له الحق في التحقيق في المسألة، لكن لايحق له بأي شكل من الأشكال إلغاء أصوات الناخبين، كون غالبية النازحين هم من الكورد وموجودون في اربيل ودهوك”.

وحول سياسية قرار مجلس النواب، أوضح كوران “نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستان سنرفع دعوى قضائية الى المحكمة الإتحادية، وقد تحدثنا مع عدد من مستشاري رئيس الجمهورية للوقوف على رأي وموقف رئيس الجمهورية بشأن الخطوة التي قام بها مجلس النواب، وهناك احتمال توجيه رسالة الى بغداد أيضاً مفادها لو تم تطبيق القرار فسيكون لنا موقف عند ذلك”.

وأضاف ان “ما قام به مجلس النواب قانوني وسياسي، لذا سنتبع الخطوات القانونية والسياسية أيضاً لمواجهة القرار، وعدا الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، فإن البقية هم من اجبر المجلس على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وعليه نحن أيضاً سنسلك جميع السبل الممكنة للحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا”.

وكان مجلس النواب العراقي عقد يوم امس جلسة اجرى فيها تعديلات على قانون الإنتخابات، وجمّد عمل المفوضية العليا للإنتخابات، كما وقرر إعادة عد وفرز الأسماء يدوياً وإلغاء التصويت الخاص في كوردستان حصراً وكذلك النازحين.