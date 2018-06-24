الديمقراطي الكوردستاني يرفض تمديد عمل مجلس النواب ويلوح باتخاذ اجراء

شفق نيوز/ أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي عرفات كرم، أن كتلته لن تشارك في جلسة التمديد لمجلس النواب، واصفاً التمديد “غير دستوري”.

وقال كرم في تصريح متلفز “سنقاطع أية جلسة تتناول التمديد لمجلس النواب العراقي، ولهذا سنقاطع جلسة الأحد”، موضحاً أن التمديد “انتهاك للمادتين 66 و 67 من الدستور العراقي، حيث جاء في الدستور أن مدة الدورة النيابية أربع سنوات، لا تمدد إلا في حال عدم إقرار الموازنة العامة، حيث يمدد الفصل النيابي فقط، لذا فإن تمديد الدورة النيابية كلها انتهاك للدستور”.

وتابع ان “الدافع الرئيس للأطراف التي تسعى لتمديد الدورة النيابية هو رغبة تلك الأطراف في تخريب العملية السياسية، وإصدار قوانين تخدم مصالح الأطراف التي لم تفز في الانتخابات، ونحن لم نقاطع مجلس النواب العراقي، بل نقاطع الجلسات التي يقصد منها التمديد”.

ومن المقرر ان تنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في 30 من شهر حزيران الجاري، وقد جمع عدد من البرلمانيين التواقيع لتمديد هذه الدورة لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.