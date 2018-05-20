الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يؤكدان على ضرورة توحيد صفوف الكتل الكوردستانية في بغداد

رووداو – أربيل: بحث حزبا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، آخر المستجدات على الساحة العراقية بعد إجراء انتخابات البرلمان العراقي في 12 أيار الجاري، ومسألة توحيد صفوف الأطراف الكوردستانية للعودة إلى بغداد بقوة وصوت واحد.

واجتمع وفد رفيع المستوى من الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة نائب رئيس الحزب نيجيرفان البارزاني، مع وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برئاسة مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للوطني الكوردستاني، ملا بختيار، في العاصمة أربيل.

وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، هريم كمال آغا، إن “حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني متفقان على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الكوردستانية في فريق واحد للذهاب إلى البرلمان العراقي”، مشيراً إلى أن “الحفاظ على المكاسب يحتاج إلى صوت كوردستاني واحد”.

من جانبه، أوضح عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كوران، أن “حزبنا مستعد للجلوس مع الأطراف الكوردستانية للذهاب إلى بغداد بموقف موحد”، مشدداً على أن “الديمقراطي يؤكد على ضرروة الذهاب إلى بغداد بتحالف كوردستاني”.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني قال أمس السبت، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إنه “يجب أن تضع الأطراف الكوردستانية، المصالح الوطنية أمام المصالح الحزبية، وأن لاتضحي بمصالح شعب كوردستان لأجل مكاسب وقتية وحزبية وسياسية، ويجب أن تفهم أنه بوحدة الصوت نحقق المكاسب ونحافظ على حقوقنا”.