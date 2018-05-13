الحزب الديمقراطي الكوردستاني: حصلنا على 7 مقاعد في محافظة نينوى

رووداو – الموصل: أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، هيفيدار أحمد، أن الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني أعلن حصول الحزب حسب النتائج المعروفة لحد الآن على سبعة مقاعد في محافظة نينوى، وبذلك يكون الفائز الأول في المحافظة من حيث عدد المقاعد.

وتشير البيانات التي حصل عليها فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حصد 163 ألف صوت، وأن قائمة ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي جاءت في المرتبة الثانية بخمسة مقاعد.

وكانت النتائج الأولية في جزء من مراكز الاقتراع في نينوى كالآتي:

قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: سبعة مقاعد

قائمة النصر: خمسة مقاعد

قائمة التضامن: أربعة مقاعد

قائمة الفتح: مقعدان

جرت يوم أمس، السبت 12 أيار 2018، انتخابات مجلس النواب العراقي، وكانت نسبة المشاركة فيها الأضعف منذ العام 2005، حيث بلغت 44.52% فقط، ومن المتوقع إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع بثمان وأربعين ساعة.