الحزب الديمقراطي الكردستاني يرد على تصريحات الحديثي

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، على تصريح لسعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تحدث فيه عن ممارسة الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان ضغوطات على العناصر الامنية والموظفين في الاقليم بهدف انتخاب جهات معينة في الانتخابات المقبلة.

وقالت النائبة عن الحزب، نجيبة نجيب، في تصريح صحفي لها اليوم 6 آيار 2018 إنه “ليس من حق الحديثي توجيه الاتهامات بهذه الطريقة من دون دليل، خصوصاً أنه متحدث باسم الحكومة، وليس منافساً في السباق الانتخابي في كردستان”، حسب مانقلته صحيفة الشرق الاوسط.

وأكدت أنه “لا توجد أي ضغوط على الناخبين في الإقليم مع وجود نظام العد الإلكتروني والتصويت السري، وذلك كفيل برد الاتهامات من أي جهة، كما أننا أمام أسبوع كامل للذهاب إلى الانتخاب، فكيف حدثت عملية الضغط على الناخبين”.

ورأت نجيب أن “وجود قائمة انتخابية لرئيس الوزراء حيدر العبادي في محافظات الإقليم يؤكد عدم وجود ضغوط، ومساحة التسامح التي يتمتع بها الإقليم”، مضيفة انه “لو كان الحزب الديمقراطي يضغط على الناخبين بهدف الحصول على أصوات الناخبين، لحصدنا جميع الأصوات”.

وحول “الاتهامات” التي توجهها بعض القوى الكردية المعارضة للحزب الديمقراطي بشأن الضغط على الناخبين، لفتت إلى أن “مشكلة المعارضة الكردية أنها تركز على استراتيجية مهاجمة الحزب الديمقراطي بدلاً عن تقديم برامج انتخابية واقعية تخدم الإقليم ومواطنيه”.

وكان الحديثي قال في تصريح صحفي له امس السبت “تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة، وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، وذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين”.

وأكد أن “هذه الإجراءات إن صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين، وأن القائمين عليها سيتعرضون للمساءلة القانونية. فواجب أجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية وسرية اقتراع الناخبين”، داعياً المواطنين في الإقليم إلى “عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات، وأننا سنقف معهم، ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم”.