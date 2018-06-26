الديمقراطي الكردستاني: قضية الكرد في بغداد تتحقق بوحدتهم وليس بعدد مقاعدهم

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ، اليوم الثلاثاء ، انه يسعى الى تشكيل تحالف كردستاني للتفاوض حول استحقاق الكرد في الحكومة المقبلة، فيما اشار الى ان قضية الكرد في بغداد تتحقق بوحدتهم وليس بعدد مقاعدهم.



وقالت النائب عن الحزب نجيبة نجيب في تصريح صحفي ، ان’الحزب يسعى الى تشكيل تحالف كردستاني موحد، كما كان في السابق وتم ارسال دعوات الى جميع الاحزاب الكردية’، مبينة ان’رفض عدة احزاب الانضمام الى هذا التحالف عائد لهم وهدف الديمقراطي سيستمر بتكوين اكبر تحالف كردي’.

واضافت، ان ‘الكرد لديهم عدة قضايا سيكون على عاتق الكتل الكردية تحقيقها منها مستحقات الاقليم وتنفيذ مواد الدستور بصورة صحيحية، بالاضافة الى ضمان شراكة حقيقية وهذه تأتي بالوحدة وليس عدد المقاعد، فقضيتنا في بغداد يمكن تحقيقها بالوحدة وليس بعدد المقاعد’.

وبشأن التحالفات الاخرى وموقف الحزب منها، قالت نجيب، ان’التحالف الاخير بين سائرون والفتح والنصر ما يعني الكرد منه هو برنامجه السياسي وسندعم اي تحالف يشكل على اساس ذلك’.