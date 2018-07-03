الديمقراطي الكردستاني: الجميع يرون مصالحهم في التخندقات الفئوية وليس الوطنية

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه ، اليوم الثلاثاء، أن الجميع يرون مصالحهم في التخندقات الفئوية وليس الوطنية.



وقال طه بحسب صحيفة ‘الشرق الأوسط’ ، إن ‘أفق الوطنية العراقية ضائع لدى الجميع وهناك إشكالية في هذا الأمر يجعل الجميع ينظرون إلى أن مصالحهم لن تتحقق إلا في إطار التخندقات العرقية والطائفية’.

وأضاف القيادي بالحزب، أن ‘المشكلة التي نعانيها في العراق هي أننا لم نتمكن من بناء مؤسسات قادرة على أن تتفوق على أي حس طائفي أو عرقي والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رجال دولة يذهبون باتجاه البناء المؤسساتي وليس رجال أحزاب يخدمون أحزابهم وقواهم السياسية فقط’.

ومع دخول العراق في ما بات يسمى ‘الفراغ التشريعي’ وهي التسمية المخففة عن الفراغ الدستوري منذ الأول من تموز الحالي وبقاء الحكومة كاملة الصلاحيات السياسية منقوصة الصلاحيات التشريعية فإن الحديث عن إمكانية المضي في عقد التحالفات والتفاهمات بين ما أطلق عليه في العراق قبيل الانتخابات وأثنائها ‘الفضاء الوطني’ قد توقفت إن لم تكن تراجعت بعد أن اصطدمت بقوة التخندق الطائفي وحجم التأثيرات الإقليمية والدولية.