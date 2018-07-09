الخارجية الألمانية أصدرت 322 ألف تأشيرة لعائلات اللاجئين منذ 2015

رووداو – أربيل: أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، نحو 322 ألف تأشيرة دخول لعائلات اللاجئين، في إطار عمليات لمّ الشمل، منذ يناير/كانون الثاني 2015.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الإثنين، استنادا لبيانات وزارة الخارجية.

وأفاد التقرير، أن أكثرية هذه التأشيرات صدرت لصالح سوريين، بنسبة 33.75 بالمائة، يليهم العراقيين بنسبة 7.55 بالمائة، دون أن يكشف عن الجنسيات الأخرى التي صدر لها تأشيرات في إطار عمليات لمّ الشمل.

وتفصيلا، ذكر التقرير أن وزارة الخارجية أصدرت 72 ألفا و681 تأشيرة لعائلات اللاجئين في 2015، و103 ألف و883 تأشيرة في 2016.

وفي 2017، أصدرت الوزارة 117 ألف و992 تأشيرة، مقابل 27 ألف و551 تأشيرة في الربع الأول من 2018.

ويونيو/حزيران الماضي، أقر البرلمان الألماني إجراءات جديدة لعمليات لمّ شمل اللاجئين بعائلاتهم، تضع سقفا لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد شهريا في إطار لم الشمل، يقدر بألف شخص شهريا، أي 12 ألف شخص سنويا.

وبصفة عامة، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان منذ 2015، حسب تقديرات حكومية.