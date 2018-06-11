يونيو 11, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الحويت : هناك اجندات داخلية وخارجية مدعومة من قبل “سليم الجبوري” قامت بجريمة حرق صناديق الاقتراع

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فى :أخبار عــامة
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الحويت : هناك اجندات داخلية وخارجية مدعومة من قبل “سليم الجبوري” قامت بجريمة حرق صناديق الاقتراع

حمل المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت ، اليوم الاثنين ، رئيس البرلمان سليم الجبوري جريمة حرق الصناديق التي حدثت يوم امس في بغداد.

وقال الحويت في بيان تلقت الوكالة الاخبارية نسخة منه ، ان اجندات داخلية وخارجية مدعومة من قبل الجبوري هي من قامت بالجريمة في محاولة لاشعال الفتنة والطائفية بين الشعب العراقي وخاصة بين الطوائف .

واضاف البيان ، اننا ‘ نحمل الجبوري هذه الجريمة وجميع من تعاون معه من النواب الذين خسروا في الانتخابات الاخيرة ويجب على الشعب العراقي ان يقدم شكوى ضد الجبوري عند المحكمة الاتحادية.

واشار البيان الى ، ان ‘ جريمة حرق الصناديق تشابه جريمة داعش التي اشترك فيها الجبوري ايضا ونحن كعشائر عربية نرفض اعادة الانتخابات التي دعا اليها الجبوري ونعتبر ان منصب رئيس البرلمان لايجوز استغلاله لمصالح خاصة.

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