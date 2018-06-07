الحكومة الاتحادية تجري تغييرات إدارية في كمارك الاقليم

[أين- بغداد] أعلن مدير اعلام جمارك معبر برويزخان الدولي آرام سايخان، انه تم اجراء تغييرات وفق تعليمات الحكومة الاتحادية وقانون شرطة الجمارك الاتحادية في مركز شرطة الجمارك في المعبر.

وقال سايخان في تصريح صحفي اليوم الخميس: ان التعديلات تجرى كل سنتين في مركز شرطة الجمارك في المعابر الدولية ويتم تبادل الضباط والموظفين في جمارك المعابر، الا ان تلك التغييرات لم تجرى منذ فترة.

واوضح ان “التغييرات بدات منذ ستة اشهر وتم في المرحلة الاولى تغيير شرطة المعابر وفي هذه المرحلة سيتم تغيير ضباط المعابر الحدودية”.

ولفت الى “تعيين العقيد محمد عزيز الذي كان آمر مركز شرطة جمارك برويزخان، آمرا لمركز شرطة جمارك [كناروي] وتم تعيين العقيد شمال حسين بدلا عنه”.