يونيو 07, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الحكومة الاتحادية تجري تغييرات إدارية في كمارك الاقليم

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
15 مشاهدة

الحكومة الاتحادية تجري تغييرات إدارية في كمارك الاقليم

[أين- بغداد] أعلن مدير اعلام جمارك معبر برويزخان الدولي آرام سايخان، انه تم اجراء تغييرات وفق تعليمات الحكومة الاتحادية وقانون شرطة الجمارك الاتحادية في مركز شرطة الجمارك في المعبر.
وقال سايخان في تصريح صحفي اليوم الخميس: ان التعديلات تجرى كل سنتين في مركز شرطة الجمارك في المعابر الدولية ويتم تبادل الضباط والموظفين في جمارك المعابر، الا ان تلك التغييرات لم تجرى منذ فترة.
واوضح ان “التغييرات بدات منذ ستة اشهر وتم في المرحلة الاولى تغيير شرطة المعابر وفي هذه المرحلة سيتم تغيير ضباط المعابر الحدودية”.
ولفت الى “تعيين العقيد محمد عزيز الذي كان آمر مركز شرطة جمارك برويزخان، آمرا لمركز شرطة جمارك [كناروي] وتم تعيين العقيد شمال حسين بدلا عنه”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.