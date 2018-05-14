الحزب الديمقراطي يكشف اعلى اصوات مرشحيه باربيل

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة الانتخابات للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اصوات مرشحي الحزب في حدود اربيل، بدون التصويت الخاص واصوات المرشحين خارج الاقليم.

وبحسب حصيلة المؤسسة، تحصل المرشح ناصر هركي رقم 15 على اكثر من 21 الف صوت وحصل محمد شاكر رقم 13 على نحو 20 الف صوت وهدار بارزاني رقم 20 على 17 الف صوت ومحمد امين مزوري على اكثر من 13 الف صوت وملا بشير حداد رقم 2 على اكثر من 12 الف صوت ثم المرشحة الدكتورة ميادة التي حصلت على 11 الف صوت.

وبحسب النتائج التي تحصلت عليها شفق نيوز، جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني اولا في اقليم كوردستان تلاه الاتحاد الوطني.

وتحصل الديمقراطي في اربيل على 282292 صوتا، خلفه الاتحاد الوطني ب69561.