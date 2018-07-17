الحزبان الرئيسان: الابواب مفتوحة امام باقي الاطراف الكوردستانية للذهاب معنا الى بغداد

شفق نيوز/ دعا الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان يوم الاثنين باقي الأطراف والجهات السياسية الى المشاركة في الوفد المشكل من قبلهما والذي من المقرر ان يزور بغداد من اجل التفاوض مع باقي الأطراف والقوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده مع المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره عقب اجتماع جمع المكتبين السياسيين للحزبين اليوم في أربيل، ان “الحزبين اتفقا على ان تكون الأبواب مشروعة امام باقي الأحزاب للمشاركة في الوفد المشكل”، مردفا بالقول “نحن نرى ان من الأهمية بمكان مشاركة باقي الأطراف بالمفاوضات في بغداد”.

وأضاف انه تحدثنا على وحدة الموقف وتجاوز الازمات وان نعمل سوية مهما تعرضنا من طعون من قبل الاخرين خلال المفاوضات على تشكيل الحكومة”.

واردف بالقول ان “الأطراف العراقية طلبوا منا ان نشكل الحكومة العراقية سوية”، مبينا انه لا يمكن لأي طرف ان ينفرد بإدارة وحكم العراق”.

وشدد انه يجب ان نكون شركاء في صنع القرار بالعراق، مؤكدا ان “الشراكة والتوافق، والتوازن شروطنا الرئيسة في التفاوض على تشكيل الحكومة ببغداد”.