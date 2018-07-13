الجامعة الأمريكية في كوردستان تعلن افتتاح معهد للغة الإنكليزية في الموصل

رووداو – أربيل: أعلنت الجامعة الأمريكية في إقليم كوردستان (AUK) عن فتح معهد اللغة الانكليزية (ELI) في مدينة الموصل حيث سيوفر المعهد تدريباً شاملاً على عدة مستويات في اللغة الانكليزية لتلبية إحتياجات الطلاب في تلك المدينة.

وقال مدير المعهد، جيمس بيندر، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية “إنها فرصة رائعة للجامعة الأمريكية في كوردستان للتواجد في مدينة الموصل وفتح أفق التعايش مع الناس في تلك المدينة، حيث أنه وقت مهم جداً للمباشرة في العمل في هذه المدينة والمساعدة في إعادة تشغيل القطاع التعليمي وخصوصاً اللغة الأنكليزية في ذلك المجتمع”.

يعتبر هذا المعهد الفرع الثالث في العراق بالإضافة إلى المعهد الرئيسي في دهوك والفرع الثاني في أربيل حيث سيوفر هذا المعهد تدريباً عالي الجودة على جميع المستويات، ويساهم في تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها من الطلاب.

يقع المعهد في حي المهندسين بالقرب من نفق الجامعة وسوف يعمل على تطوير مهارات الطلاب في اللغة الإنكليزية والعمل على إرشادهم إلى “الطريق نحو التميز” وتشجيعهم في المضي قدماً إلى الجامعة الأمريكية في كوردستان.