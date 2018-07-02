البيشمركة والتحالف الدولي يجتمعان ويخرجان باتفاق بشأن كركوك والمتنازع عليها

شفق نيوز/ اعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الاثنين عن عقد اجتماع مشترك مع مسؤولين في التحالف الدولي تم خلاله بحث الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال ياور في بيان اليوم، ان الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بين وزارة البيشمركة، وممثلي التحالف الدولي في إقليم كوردستان قيّم الأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف ان الجانبين اجمعا على ضرورة الإسراع في اجراء مراجعة لخطط حفظ السلم، والخطط العسكرية في تلك المناطق.

يأتي هذا في وقت استعاد تنظيم داعش نشاطاته في بعض المناطق بمحافظة صلاح الدين، وديالى، ونينوى، وكركوك اذ قام بقتل واختطاف عشرات الأشخاص في الآونة الأخيرة.

يشار الى ان قوات البيشمركة، والامن الاسايش قد انسحبت من محافظة كركوك وباقي المناطق والمدن المتنازع عليها بعد انتشار القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي في 16 أكتوبر/تشرين الأول ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد تجاه إقليم كوردستان بعد الاستفتاء الذي اجري في 25 أيلول الماضي وايد فيه اكثر من 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.