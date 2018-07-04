البيشمركة تفتح تحقيقا بحرائق طالت مستودعات للأسلحة

البيشمركة تشكل لجنة تحقيق بحرائق نشبت في مستودعات للاسلحة والذخائر

اربيل (كوردستان 24)- كشف نائب كوردي في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة بغرض التحقيق بالحرائق التي طالت أكثر من مخزن للأسلحة والعتاد التابعة لقوات البيشمركة.

وقال النائب محمود بيكسي وهو عضو في لجنة شؤون البيشمركة لكوردستان24 “تشكلت لجنة مؤلفة من البيشمركة والشرطة وقوات الامن، وكافة الجهات المعنية للتحقيق في اسباب الحرائق التي طالت اكثر من مخزن للاسلحة والعتاد التابعة لقوات البيشمركة”.

ونشب يوم امس الأثنين، حريق في مستودع ذخائر لقوات البيشمركة في منطقة الوكا غرب مدينة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24 وشهود عيان ان اصوات انفجارات شديدة سمعت في المنطقة، كما انطلقت السنة الدخان من مكان الحادث.

وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك في بيان ان سبب اندلاع الحريق في مخزن الاسلحة والذخائر هو ارتفاع درجات الحراة.

وهذا هو الحادث الثاني المماثل في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة اذ نشب حريق ليلة امس لمخازن للأسلحة، والذخائر في ناحية طاسلوجة في السليمانية، كما نشب حريق مماثل في احد مستودعات الذخائر باربيل في وقت سابق.