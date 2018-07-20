البنك المركزي ينفي منع حركة الأموال والتحويلات لوسط وجنوب البلاد

[أين-بغداد] نفى البنك المركزي العراقي انباء منع حركة الأموال والتحويلات لوسط وجنوب البلاد.

وذكر في بيان صحفي تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مزيفا منسوبا للبنك المركزي العراقي يتضمن منع حركة الأموال والتحويلات لمنطقتي الوسط والجنوب من العراق”.

واضاف ” وفِي الوقت الذي ينفي هذا البنك صدور مثل هكذا تعليمات جملة وتفصيلا فانه يهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر واعتماد البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي والصادرة من المكتب الإعلامي لهذا البنك مع تأكيد حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي مثل هذه المنشورات المغرضة”.