البرلمان العراقي يرد على تهديدات اردوغان ويبرر الصمت الرسمي

شفق نيوز/ انتقد رئيس اللجنة الامنية النيابية حاكم الزاملي تهديدات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باقتحام جبل قنديل وقصف قرى حدودية كوردية.

وقال الزاملي لشفق نيوز “هذه التجاوزات تصب في مصلحة اردوغان والتي يحاول تسخيرها لمصلحته مع اقتراب الانتخابات”.

وعزا الزاملي الصمت لرسمي حول تلك التجاوزات الى ان “العراق يعيش جملة من الازمات الكبيرة جدا والكتل السياسية منشغلة بصراعاتها حول الانتخابات ونتائجها وملف تشكيل الحكومة”.

وكانت تركيا قد هددت مؤخرا بامكانية التدخل العسكري في جبل قنديل “بأي لحظة” من اجل ما وصفته “التصدي لتهديد حزب العمال الكوردستاني”.

جدير بالذكر أن منظمة “بي كا كا”، تتخذ من جبال قنديل الحدودية معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تسيطر 515 من القرى الكوردية بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي.

ودعت حكومة اقليم كوردستان حزب العمال الى اخلاء تواجده في حدود اقليم كوردستان.

واعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن تركيا أقامت 11 قاعدة إقليمية في شمالي العراق، وضاعفت عدد قواتها، فيما أشار إلى احتمالية توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضي العراقية.