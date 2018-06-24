البرلمان الاوروبي يوافق على مقترح عراقي بشأن داعش

‏وافق البرلمان الأوروبي، على مقترح عراقي لتخصيص يوم عالمي لضحايا الارهاب في العراق والعالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان: ان البرلمان الاوروبي “وافق على إدراج مقترح عراقي تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل ‏بتخصيص يوم عالمي لضحايا تنظيم داعش الارهابي.

وأضاف “سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان الاوربي التي ستعقد في ستراسبورغ الشهر المقبل ‏وستعمل السفارة بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لاختيار اليوم المناسب والذي سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا ارهاب داعش في العراق والعالم.