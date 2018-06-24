البرلمان الاوروبي يوافق على مقترح عراقي بشأن داعش
وافق البرلمان الأوروبي، على مقترح عراقي لتخصيص يوم عالمي لضحايا الارهاب في العراق والعالم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان: ان البرلمان الاوروبي “وافق على إدراج مقترح عراقي تقدمت به السفارة العراقية في بروكسل بتخصيص يوم عالمي لضحايا تنظيم داعش الارهابي.
وأضاف “سيتم التصويت على المقترح في جلسة البرلمان الاوربي التي ستعقد في ستراسبورغ الشهر المقبل وستعمل السفارة بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لاختيار اليوم المناسب والذي سيكون ذكرى تخليد سنوية لضحايا ارهاب داعش في العراق والعالم.