البرلمان الاوربي يصوت على تخصيص يوم عالمي لضحايا داعش

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن موافقة البرلمان الأوربي على تخصيص يوم عالمي لضحايا عصابات داعش والقاعدة الارهابية.

وقال أحمد محجوب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: صوت البرلمان الأوروبي في يوم 5‏/7‏/2018 على قرار تضمن الموافقة على مقترح السفارة العراقية في الاتحاد الأوربي على تخصيص يوم عالمي من كل عام كذكرى تخليد لضحايا داعش والقاعدة في العالم.

واضاف البيان: تضمن القرار محاور عدة في مجالات الحوار السياسي والتعاون القطاعي والعلاقات المؤسسية وتضمن العديد من الفقرات التي تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية العراق، حيث يدعو القرار إلى تقديم المساعدة من أجل تعزيز النظام السياسية والديمقراطية وسيادة ​​القانون والتعاون في مجالات عديدة تدعم الاستقرار والتنمية في العراق.

وتابع المتحدث الرسمي: في الوقت الذي مثل القرار ‏رسالة سياسية مهمة إلى العالم بشأن العلاقات المتينة بين جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي، حث البرلمان الأوربي الدول الأعضاء للمضي قدما في مكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود والإجراءات التي تدخل في هذا الإطار.