البدء بتوزيع مادة البنزين المدعومة حكومياً في أربيل

رووداو – أربيل: أعلن مدير المحروقات والمعادن في أربيل، مصطفى طه، اليوم الأربعاء، عن البدء بتوزيع مادة البنزين المدعومة حكومياً في المدينة، مؤكداً بأنه اذا ما استمر هذا الدعم من الحكومة العراقية فسيتم تزويد مادة البنزين لجميع أنواع السيارات، لأنها ستكون في الفترة الحالية مخصصة لسيارات الأجرة فقط.

وقال طه في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، “ان هذه الكمية من مادة البنزين والتي وصلت الينا بعد الإتفاق مع الحكومة الإتحادية سيتم توزيعها على 3 محطات تعبئة حكومية بأربيل، وهي محطة شورش، ومحطة رزكاري، ومحطة عينكاوه”.

وأضاف، “سنحاول ان نباشر بتوزيعها على سيارات الأجرة يوم غد الخميس، ومع استمرار وصولها الينا سنحاول في الفترة القادمة ان يتم توزيعها على كافة انواع السيارات”.

وأردف طه، “الوجبة الثانية التي ستصل الينا من مادة البنزين، سيتم توزيعها في المحطات الحكومية في شقلاوة ومصيف صلاح الدين وحرير، لأننا بحاجة الى حوالي 2 مليون و500 الف لتر يومياً من مادة البنزين في الداخل وفي المناطق التي تقع ضمن حدود اربيل”.

وأوضح، بأنه “سيكون توزيع مادة البنزين بدون (كوبون)، وسعره سيكون 640 دينار للتر الواحد “.

يذكر إلى أن سعر لتر البنزين التجاري في إقليم كوردستان قد وصل الى 800 دينار للتر الواحد، فيما يبلغ سعر لتر البنزين المدعوم من الحكومة في بقية المحافظات العراقية 450 دينار .