يوليو 08, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

البدء بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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البدء بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان

اكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، استمرار صرف رواتب الموظفين، مشيرة الى ان وزارة البيشمركة ستكون في مقدمة الوزارات التي تتقاضى رواتبها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انه “ستحدث تغييرات جديدة على جدول رواتب موظفي الاقليم في الشهر المقبل، حيث تتسلم وزارة التربية رواتبها بعد وزارة البيشمركة مباشرة”.

وبحسب جدول توزيع رواتب الموظفين، فان وزارة البيشمركة ستستلم رواتبها اليوم الأحد، على أن يتم صرف رواتب وزارة الصحة يوم غد الاثنين.

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