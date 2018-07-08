البدء بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان

اكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، استمرار صرف رواتب الموظفين، مشيرة الى ان وزارة البيشمركة ستكون في مقدمة الوزارات التي تتقاضى رواتبها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: انه “ستحدث تغييرات جديدة على جدول رواتب موظفي الاقليم في الشهر المقبل، حيث تتسلم وزارة التربية رواتبها بعد وزارة البيشمركة مباشرة”.

وبحسب جدول توزيع رواتب الموظفين، فان وزارة البيشمركة ستستلم رواتبها اليوم الأحد، على أن يتم صرف رواتب وزارة الصحة يوم غد الاثنين.