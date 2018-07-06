البدء باستلام اسماء المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أنها واعتباراً من يوم غد السبت ستستلم اسماء المرشحين للدورة الخامسة لانتخابات برلمان كوردستان.

وقال بيان صادر عن المفوضية: أنها “تبلغ جميع الجهات المعنية والقوائم والكتل السياسية بأنها ستستلم اعتباراً من يوم غد السبت 7 تموز ولغاية الـ 25 منه قوائم اسماء المرشحين للانتخابات”.

وأضاف البيان: أن “مكتب المفوضية الرئيسي ومكاتبها في محافظات الاقليم معنية باستلام هذه القوائم”.

هذا وكان شورش حسن مدير العلاقات والاعلام في المفوضية قد قال في تصريح صحفي تابعه PUKmedia: ان 38 كتلة سياسية تم تسجليها خلال الفترة السابقة بضمنها 3 تحالفات، لافتا الى ان المفوضية سجلت حاليا 29 كتلة و3 تحالفات اخرى وتمت المصادقة عليها لانتخابات كوردستان المقررة في 30 ايلول المقبل.

واضاف: ان المفوضية ستسلم اسماء المرشحين مستهل الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان المفوضية ستفتح مراكز التسجيل لتأكد المواطينن من اسمائهم.

واكد ان حكومة الاقليم صرفت 10 مليار دينار لاجراء انتخابات برلمان كوردستان، لافتا الى ان المفوضية تنتظر تحويل بقية المبالغ على حسابها.