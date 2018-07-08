الانواء: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي

السومرية نيوز/ بغداد: توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي، مرجحة أن تسجل العظمى منها في بغداد 47 درجة مئوية.

وقالت الهيئة في تقريرها اليومي، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “الطقس سيكون في المناطق كافة اليوم الاحد صحوا، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس لتسجل العظمى منها في بغداد 47 درجة مئوية”، مبينة ان “الطقس سيكون ليوم غد الاثنين في المناطق كافة صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما ستنشط الرياح في المنطقة الجنوبية مسببعة تصاعد للغبار”.

واضافت الهيئة ان “الطقس في المنطقة الوسطى من يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق”.

واشارت الهيئة الى ان “الطقس ليوم الاربعاء المقبل في المناطق كافة سيكون صحوا، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

يذكر ان البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة العظمى لتصل اكثر من 50 درجة مئوية خاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى من البلاد.