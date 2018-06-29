الاعلان عن جدول جديد لتوزيع الرواتب مطلع الاسبوع المقبل

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان، ان المبلغ المخصص لرواتب الموظفين سيصل وزارة المالية يوم الاحد المقبل، وسيتم الاعلان عن جدول جديد لصرف هذه الرواتب.

جدير ذكره ان رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي، لم تصرف لغاية الان في اقليم كردستان.

وقال المصدر في تصريح لـ”خنــدان”، ان وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم ترسل شهريا مبلغ ٣٧٨ملیار دینار الى وزارة المالية لتأمين صرف الرواتب، مبينا ان هذا المبلغ سيصل يوم الاحد المقبل وبعد استلامه من قبل وزارة المالية سيتم الاعلان عن جدول جديد بمواعيد توزيع الرواتب.

وأضاف المصدر، ان وزارة البيشمركة ستكون اولى الوزارات التي تستلم رواتبها، ومن ثم سيتم صرف رواتب الوزارات الاخرى.

وتقوم وزارة المالية في اقليم كردستان، بصرف الرواتب شهريا وفق جدولين، احدهما يعتمد على ايرادات النفط المصدر، والاخر على الاموال التي ترسلها الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتقوم وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم بتأمين مبلغ ٣٧٨ ملیار دینار شهريا لوزارة المالية، فيما ترسل بغداد ٣١٧ ملیار دینار لصرف الرواتب.