الاسايش تعتقل جماعة “مافيات هولير” التي انتحلت صفتها للتحايل على النّاس‎

شفق نيوز/ اعلن جهاز اسايش (امن) اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعتقال الاشخاص الذين كانوا يتقاضون الاموال من المواطنين باسم الاسايش.

وقال المدير العام لاسايش اربيل، طارق نوري، في تصريح صحفي ان اشخاصا قاموا خلال الايام الماضية باسم الاسايش باستيفاء مبالغ مالية من المواطنينوقاموا بعدد من الخروقات والجرائم في اربيل واصبحوا مصدر ازعاج للمواطنين، تم اعتقالهم من قبل الاسايش ويتم الان التحقيق معهم.

واشار الى ان المجموعة التي تتكون من شخصين واطلق عليهما “مافيات هولير” لافتا الى انه تم اعتقال عدد من الاشخاص من ضمنهم الشخصين اللذين يطلق عليهما “مافيات اربيل”، لافتا الى انه تم تسجيل عدد من الشكاوى ضدهم من قبل المواطنين لذلك تم اعتقالهم ويتم التحقيق معهم بهذا الصدد.