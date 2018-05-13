الاتحاد الوطني: نرفض اتهامات التزوير واهالي كركوك حسموا موقفهم

شفق نيوز/ أبدى الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، رفضه للاتهامات التي طالته من عدد من الاحزاب بتزوير نتائج الانتخابات في السليمانية وكركوك.

وقال المتحدث باسم الاتحاد سعدي بيرة في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز ان “الاتحاد الوطني يرفض الاتهامات بتزوير الانتخابات”، مبينا ان “النتائج هي تعبير حقيقي عن اختيار المقترعين”.

واضاف ان “أهالي كركوك حسموا موقفهم من خلال التصويت لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني، كأكثر حزب”.

وتابع ان “الجهات المعارضة لنتائج الانتخابات في كركوك عليها تقبل الامر الواقع ونتائج التصويت، مثلما فرحت بدخول الجيش العراقي الى المحافظة في 16 من تشرين الثاني الماضي”.

ولفت بيرة الى ان “الاتحاد الوطني قدم شكاوى ضد النتائج في اربيل ودهوك ونينوى، حيث تعرضت أصواتنا هناك للغبن”.

واوضح ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني لديه تحالفاً مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وايضا مع حركة التغيير”، مشيرا الى ان ابواب حزبه مفتوحة للحوار وتشكيل تحالفات من أجل الدخول بقائمة واحدة في بغداد.

يشار الى ان التغيير والجيل الجديد اعترضا على نتائج التصويت في الانتخابات بمحافظة السليمانية يوم أمس السبت.