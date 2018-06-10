الإعلان عن عطلة عيد الفطر في إقليم كوردستان

رووداو – أربيل: أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، اليوم الأحد، 10 حزيران، 2018، أن عطلة عيد الفطر المبارك ستستمر لمدة 5 أيام.

وقال دزيي في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه: “نعلن للمواطنين في إقليم كوردستان بأن عطلة عيد الفطر ستبدأ من يوم الخميس 2018/6/14 وتستمر حتى يوم الاثنين 2018/6/18”.

وأضاف أن “الدوام الرسمي سيبدأ في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم يوم الثلاثاء 2018/6/19 “.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في إقليم كوردستان والعالم، ونتمنى أن يكون هذا العيد مدعاة للفرح والاستقرار ومزيد من وحدة الصف لأبناء شعبنا في إقليم كوردستان.

وبهذه المناسبة نعلن للمواطنين في إقليم كوردستان بأن عطلة عيد الفطر ستبدأ من يوم الخميس 2018/6/14 وتستمر حتى يوم الاثنين 2018/6/18 وسيبدأ الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات حكومة الإقليم يوم الثلاثاء 2018/6/19 .

سفين دزيي

المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان

2018/6/10