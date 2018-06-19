الإعلان عن أول تحالف لانتخابات برلمان كوردستان بين ثلاثة كيانات سياسية

رووداو – أربيل: أعلنت ثلاثة كيانات سياسية كوردستانية، اليوم الثلاثاء، 19 حزيران، 2018، عن تشكيل أول تحالف انتخابي لخوض غمار المنافسة الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان المقبل.

وسجلت الكيانات الثلاثة وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، وحزب عمال ومناضلي كوردستان والاتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني، بياناتها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، تحت اسم “قائمة العصر” استعداداً لانتخابات الدورة الخامسة من برلمان كوردستان.

وقال ممثل الكيانات الثلاثة، سامي خوشناو، لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، رنجه جمال، إن “تحالفنا يحمل شعار العدالة والرفاهية”، مضيفاً أن “هذه القائمة لا تقتصر على هذه الكيانات الثلاثة بل تضم أطرافاً أخرى ومنها مرشحون انضموا إلينا”.

وكانت مفوضية كوردستان قد فتحت في وقت سابق باب التسجيل أمام القوائم والكتل السياسية، وفي الفترة بين 27 أيار وحتى 7 حزيران الجاري، سجلت 38 قائمة وكياناً أسمائها تمهيداً للانتخابات، فيما حددت المفوضية ثلاثة أيام من 18 حزيران وحتى 20 حزيران لتسجيل التحالفات الانتخابية وسط توقعات بتمديده بما لايقل عن يوم واحد نظراً لتوافق تلك الأيام مع عطلة عيد الفطر.

ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمان كوردستان في 30 أيلول المقبل.