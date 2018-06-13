اعتقال 61 متهما في أربيل

{اربيل: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة اربيل، أن فرق شرطة مكافحة الجريمة، تمكن خلال الشهرين الماضيين من اعتقال 61 متهما.

وقال مدير شرطة أربيل، عبدالخالق طلعت، في تصريح صحفي ،اليوم الاربعاء، ان ” 41 جريمة قتل وسرقة جرت في محافظة السليمانية خلال الشهرين الماضيين”، مشيرا الى انه ” تم اعتقال 61 شخصا متهما في هذه الجرائم، منهم 9 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم قتل مواطنين ومسؤول في وزارة البيشمركة”.

وتابع طلعت، ان ” الـ 9 المتهمين بجرائم القتل، تمت محاكمتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وصدرت بحقهم احكام بالسجن المؤبد، مشيرا الى انه” تم اعتقال 49 متهما بارتكاب جرائم سرقة ، فيما اعتقل 3 اشخاص بتهمة سرقة السيارات، وذلك وفق المادتين 404 و 442 من قانون العقوبات”.