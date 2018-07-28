اعتقال عصابة “الگوامة” في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت الداخلية العراقية اعتقال عصابة نصب واحتيال بالاجراءات العشائرية في نينوى.

وقال الناطق باسم الداخلية ان فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على عصابة نصب واحتيال على المواطنين مكونة من أربعة متهمين، في منطقة حي الوحدة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

واضاف ان العصابة كانت تعمد الحوادث المرورية للاحتيال على المواطنين عن طريق (الگوامة) الفصل العشائري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مركز شرطة الأحرار وسجلت الشكاوى ضدهم من قبل أربعة أطراف وقعوا ضحية نصبهم واحتيالهم.