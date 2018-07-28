يوليو 28, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

اعتقال عصابة “الگوامة” في الموصل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
9 مشاهدة

اعتقال عصابة “الگوامة” في الموصل

شفق نيوز/ اعلنت الداخلية العراقية اعتقال عصابة نصب واحتيال بالاجراءات العشائرية في نينوى.
وقال الناطق باسم الداخلية ان فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على عصابة نصب واحتيال على المواطنين مكونة من أربعة متهمين، في منطقة حي الوحدة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
واضاف ان العصابة كانت تعمد الحوادث المرورية للاحتيال على المواطنين عن طريق (الگوامة) الفصل العشائري وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مركز شرطة الأحرار وسجلت الشكاوى ضدهم من قبل أربعة أطراف وقعوا ضحية نصبهم واحتيالهم.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.