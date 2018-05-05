اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش شمال غرب الموصل

تنتهي بمقتل جنديين وثلاثة دواعش …

أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، عن نشوب اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر من داعش على مشارف الحدود مع سوريا.

وقال النقيب إبراهيم جمعة من إعلام الجيش العراقي المتمركز على مشارف قضاء البعاج الحدودي، لمراسلة (باسنيوز)، إن «مسلحي داعش هاجموا مواقع الجيش في مدخل قضاء البعاج (110كم غرب الموصل)».

وأضاف جمعة، أن «عناصر داعش اشتبكوا مع القوات العسكرية في مشارف القضاء ما أسفرعن مقتل جنديين وثلاثة دواعش، خلال الاشتباكات التي استغرقت نحو 40 دقيقة».

وذكر المصدر أن «أربعة من عناصر داعش هربوا خلال الاشتباكات إلى مناطق مجهولة، وما زال البحث جارٍ عنهم، فيما نقلت جثتي الجنديين إلى الطب العدلي الشرعي بالموصل».

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