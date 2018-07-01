استراليا تخصص 3 ملايين دولار للنازحين العراقيين والسوريين

ذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الاسترالية، ان الحكومة الاسترالية خصصت 3 ملايين دولار كمساعدات انسانية للنازحين العراقيين والسوريين في مخيمات النزوح في الاردن.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاحد، فان هذه المساعدات يتم ايصالها منذ سنتين للنازحين، وان نحو 800 عائلة تتقاضى مبالغ نقدية، لتامين المستلزمات المعيشية اليومية الاساسية، مضيفا ان نحو 100 الف شخص يستفيدون من هذه المساعدات المالية.

يشار الى ان الحكومة الاسترالية ومنذ العام 2011 صرفت اكثر من 613 مليون دولار مساعدات انسانية للنازحين .