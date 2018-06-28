احتراق سيارة وحافلة في اربيل

اندلع حريقان ظهر اليوم الخميس 28/6/2018، بسيارة وحافلة في مدينة اربيل.

وقال مراسل PUKmedia في اربيل، ان سيارة اجرة من نوع تويوتا كورولا، اندلعت فيها النيران على شارع الـ 60 في اربيل، مشيرا الى ان الحادث خلف أضرارا مادية، ولحسن الحظ لم تكن هناك خسائر بشرية.

من جانب آخر اندلع حريق في حافلة في منطقة بيرمام في اربيل، مما ادى الى احتراقها بالكامل.

ومع اشتداد حرارة الصيف، فإن حوادث احتراق السيارات تكرر في اقليم كوردستان، فيما يرجع السائقون اسباب ذلك الى رداءة نوع مادة البنزين التي تباع في محطات الوقود في الاقليم، مطالبين الحكومة بمنع اصحاب المحطات من استيراد البنزين الردئ.