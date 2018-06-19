احتجاجات في اربيل ضد حكم اعدام ناشط كوردي بإيران

في اربيل.. احتجاج امام المقر الاممي ضد حكم ايراني بإعدام ناشط كوردي

اربيل (كوردستان 24)- تجمع محتجون أمام مكتب الامم المتحدة في اربيل لمطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره لوقف حكم قضائي بإعدام ناشط كوردي في ايران.

ورفع المتظاهرون صورا للسجين رامين حسين بناهي القابع في السجن منذ اشهر عديدة والذي قضى مدة طويلة من احتجازه في الحبس الانفرادي.

وفي مطلع العام الجاري قضت محكمة إيرانية في سنندج بإعدام بناهي بتهمة محاربة الدولة واستندت في ادانته الى افادة من عضو في المعارضة الكوردية المسلحة.

وفي إبريل نيسان وافقت المحكمة العليا الإيرانية على الحكم.

وتلا متظاهر بيانا امام مقر الامم المتحدة في اربيل قال فيه “نطالب بإلغاء حكم الإعدام على رامين حسين بناهي الذي وللأسف صدر بحقه حكم غير عادل من قبل ما يسمى بالمحكمة في إيران”.

وطالب المتظاهرون المنظمة الاممية بممارسة ضغوطها على طهران لإلغاء الحكم.

وحذر المحتجون من أن العقوبة يمكن تنفيذها في أي وقت.

وكانت الامم المتحدة قد قالت بعيد اصدار الحكم إن إعدام بناهي “أمر غير مقبول” وطالبت السلطات الايرانية بالغاء الحكم الصادر بحقه.

وسبق أن أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها الشديد بشأن حكم إعدام بناهي وحثت السلطات الإيرانية على إلغاء الحكم.

وتعد ايران واحدة من ابرز الدول التي تنفذ عقوبة الاعدام عالمياً.

وبحسب منظمة العفو الدولية فان ايران اعدمت 507 اشخاص من من بين 993 شخصا تم إعدامهم في العام الماضي على الصعيد العالمي.