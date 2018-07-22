ائتلاف علاوي يتهم إيران بالضغط على العبادي .. لهذا الهدف

قيادي في ‹الوطنية› لـ (باسنيوز): من خلال هؤلاء!

كشف ائتلاف ‹الوطنية›، بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد، عن ضغوطات إيرانية على رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، من أجل سحب المستشارين الأمريكان من العراق.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر الملا، لـ (باسنيوز) إن «هذه الضغوطات مرفوضة، كما أن لإيران يد في الملف الأمني العراقي، من خلال المليشيات وبعض الفصائل المسلحة في البلاد»، مبيناً أن «هذا التدخل في الملف الأمني مرفوض، بل يشكل خطراً على استقرار العراق».

وأضاف الملا، أن «الملف الأمني يجب أن يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي، فأي تدخل خارجي بهذا الملف، مرفوض سياسياً وشعبياً».