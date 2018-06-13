إيران تقدم مذكرة احتجاج إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الإيرانية العامة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، الأربعاء، أنها قدمت مذكرة احتجاج إلى حكومة الإقليم، بسبب تسلل مسلحين من كوردستان إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وبحسب وكالة “إرنا” فإن “وفدا إيرانيا يرأسه كبير خبراء القنصلية برهاني التقى مسؤولة في مكتب العلاقات الخارجية بإقليم كوردستان العراق وسلمها مذكرة احتجاج إيران على التحركات الأخيرة للعناصر الإرهابيين في بعض المناطق الحدودية المشتركة”.

وأبلغ الوفد إقليم كوردستان باحتجاج إيران بخصوص تسلل “الإرهابيين”، مهددا بأن “من حق القوات الإيرانية الدفاع المشروع والتصدي لبؤرة التهديد، مذكرا الجانب العراقي بذلك”.

بدورها، قالت مساعدة مسؤول العلاقات الخارجية بالإقليم إن “إرادة كوردستان العراق مبنية على تنمية وترسيخ العلاقات مع إيران”، معبرة عن “استيائها إزاء الأحداث الأخيرة.

وشددت المسؤولة الكوردية على أن “الإقليم لن يسمح بأن تؤثر مثل هذه الأحداث علي العلاقات البناءة والإيجابية بين الجانبين”، مؤكدة أن “حكومة الإقليم لن تعرّض مصالحها للخطر من أجل أي فئة أو حزب”.

وكان الجناح المسلح للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض أعلن الأحد، قتل وإصابة 27 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني، باشتباكات قرب الحدود العراقية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أنه قتل تسعة عناصر “متسللين”، في عملية أمنية شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.