إقليم كوردستان يحذر من تدهور الوضع الانساني للاجئين السوريين

داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل…

حذرت حكومة إقليم كوردستان من تدهور الوضع الانساني للاجئين السوريين في الاقليم داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل لانقاذ الموقف.

وقال مركز تنسيق الازمات المشترك ، في بيان ، إن الحرب الاهلية السورية تسببت في نزوح الملايين من السكان نحو البلدان المجاورة لاسيما صوب اقليم كوردستان.

وجاء في البيان ” نحو 250 ألف لاجئ سوري (غالبيتهم كورد) فروا إلى إقليم كوردستان وظلوا تحت حماية الحكومة منذ ذلك الحين”.

مضيفاً ، أن ” 37 بالمئة من هؤلاء يقيمون في تسعة مخيمات للاجئين في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية مع جزء آخر يسكن داخل المدن”.

وبحسب الأرقام الأخيرة فإن إقليم كوردستان يستضيف 1.4 مليون من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين منذ سنوات عديدة.

وأضاف مركز تنسيق الازمات المشترك ، أنه من دون زيادة التمويل لمساعدة اللاجئين فان حكومة إقليم كوردستان وشركاءها الوطنيين والدوليين لن يتمكنوا من توفير الخدمات والمساعدات الحيوية للاجئين، ما لم يتدخل المجتمع الدولي.

وحذر المركز من أن “الافتقار إلى التمويل يجبر الشركاء العاملين في المجال الإنساني على نحو متزايد على خفض حجم برامجهم ونوعيتها، وهم مضطرون اليوم إلى تعليق العديد من المشاريع المهمة التي كان من المقرر تنفيذها في 2018”.

ودعا البيان الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى “الاهتمام باللاجئين السوريين في الاقليم الذي اصبح انموذجا للتعايش”.