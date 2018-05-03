مايو 03, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إفتتاح أكبر مشروع ماء للشرب في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
12 مشاهدة

إفتتاح أكبر مشروع ماء للشرب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتحت الحكومة المحلية في دهوك اليوم الخميس اكبر مشروع لماء الشرب في إقليم كوردستان.

والمشروع الذي أنشئ بدعم من دولة المانيا في بلدة فايدة بدهوك بلغت تكلفته المالية 18 مليون يورو، وقد حفر لهذا المشروع 48 بئرا مائية.

وقال محافظ دهوك فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة افتتاح المشروع بحضور السفير الألماني لدى العراق، ان شركة “GIZ” الألمانية قامت بأنشاء المشروع وهي مشكورة على ذلك، مضيفا ان هذا المشروع الكبير مهم، خاصة في الازمة المالية التي تعيشها إقليم كوردستان.

واكد ان من المشاكل الرئيسة في دهوك هي الماء، مشيرا الى ان السكان في المحافظة يعتمدون على المياه الجوفية رغم عدم صلاحية بعضها للشرب غير انهم مجبورون على ذلك لشحة المياه.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.