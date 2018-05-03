إفتتاح أكبر مشروع ماء للشرب في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افتتحت الحكومة المحلية في دهوك اليوم الخميس اكبر مشروع لماء الشرب في إقليم كوردستان.

والمشروع الذي أنشئ بدعم من دولة المانيا في بلدة فايدة بدهوك بلغت تكلفته المالية 18 مليون يورو، وقد حفر لهذا المشروع 48 بئرا مائية.

وقال محافظ دهوك فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة افتتاح المشروع بحضور السفير الألماني لدى العراق، ان شركة “GIZ” الألمانية قامت بأنشاء المشروع وهي مشكورة على ذلك، مضيفا ان هذا المشروع الكبير مهم، خاصة في الازمة المالية التي تعيشها إقليم كوردستان.

واكد ان من المشاكل الرئيسة في دهوك هي الماء، مشيرا الى ان السكان في المحافظة يعتمدون على المياه الجوفية رغم عدم صلاحية بعضها للشرب غير انهم مجبورون على ذلك لشحة المياه.