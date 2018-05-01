مايو 02, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إدعاء كردستان يقرر قبول شهادة المرأة في المحاكم

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فى :أخبار عــامة
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إدعاء كردستان يقرر قبول شهادة المرأة في المحاكم

قررت رئاسة الادعاء العام في اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، قبول شهادة النساء في المحاكم كما الرجال.

واعرب المجلس الاعلى لشؤون النساء في كتاب رسمي موجه الى الادعاء العام، عن قلقه بشأن عدم قبول شهادة النساء في المحاكم اثناء معاملات بيع وشراء العقار.

وبهذا الشان قالت رئاسة الادعاء العام في اقليم كردستان ، انه ‘على جميع الدوائر العمل وفق المادة الثالثة من القانون رقم 15 للعام 2008 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 للعام 1959 من ناحية المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة في معاملات المواطنين’.

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