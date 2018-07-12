إحباط مخطط داعشي لاستهداف بغداد

[أين- بغداد] كشفت محكمة التحقيق المركزية التابعة لاستئناف الرصافة الاتحادية عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف العاصمة بغداد يعرف بـ”غزوة رمضان”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إن “جهوداً لمحكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة قادت لإحباط مخطط إرهابي كبير لاستهداف العاصمة من قبل عصابات داعش يعرف بـ[غزوة رمضان]”.

وأوضح بيرقدار أن “الهجوم كان مخططاً له أن ينفذ في العاشر من حزيران تزامناً مع ذكرى سقوط الموصل، إلا أن القوات الأمنية وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على أفراد الخلية الإرهابية، وهم بانتظار إحالتهم إلى محكمة الموضوع وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل”.