أنجلينا جولي تثمّن دور إقليم كوردستان في مساعدة اللاجئين والنازحين

في زيارة لها إلى أربيل …

ثمّنت الممثلة الأمريكية الشهيرة والمبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أنجلينا جولي، الدور الذي يقوم به إقليم كوردستان في مساعدة اللاجئين والنازحين، مؤكدة حرصها على نقل صورة الأوضاع إلى المجتمع الدولي لإيصال المساعدات وتقديم الدعم لحكومة الإقليم.

وزارت جولي، ووفد مرافق لها، اليوم الأحد، مدينة أربيل، حيث كان في استقبالهم سفين دزةيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان ومسؤول المكتب الخاص لرئيس وزراء إقليم كوردستان.

ورحب دزةيي، باسم نيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، وباسم حكومة الإقليم بالوفد الضيف، معبراً عن الشكر لأنجيلينا جولي على اهتمامها الدائم بمعاناة النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، ومؤكداً تثمين حكومة الإقليم لزياراتها المتواصلة إلى إقليم كوردستان للاطلاع على أوضاع النازحين واللاجئين، وفق بيان لحكومة الإقليم، طالعته (باسنيوز).

وقدم دزةيي عرضاً لأوضاع إقليم كوردستان الحالية، ولأزمة اللاجئين والنازحين الإنسانية والمالية والاقتصادية وإفرازاتها، وتأثير حرب داعش على مختلف الطبقات والشرائح، والدور الذي لعبته البيشمركة خلال السنوات الأربعة الأخيرة خلال الحرب ضد داعش، والسياسة الإنسانية لحكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة الإقليم والوكالات التابعة للامم المتحدة والمجتمع الدولي في مجال دعم ومساعدة وتقديم الخدمات للمدنيين المتضررين.

من جانبها، عبرت جولي عن شكرها لحكومة الإقليم ولشعب كوردستان على استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين ومساعدتهم، وثمّنت هذا الدور لإقليم كوردستان عالياً، كما طمأنت حكومة إقليم كوردستان إلى استمرار إبلاغ المجتمع الدولي عن معاناة النازحين واللاجئين لإيصال المساعدات لهم وتقديم الدعم لحكومة الإقليم.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى بهدف تحسين وإعادة بناء حياة النازحين واللاجئين، قبل إعادة بناء الدور والأبنية.

كما اتفق الجانبان على استمرار المحادثات بغرض إيجاد مبادرات متقدمة تفوق مجرد تقديم الدعم المادي والمساعدة الإنسانية للنازحين واللاجئين، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها في مناطقهم وعودتهم إلى ديارهم أعزة، وباختيار منهم.

هذا ويؤوي إقليم كوردستان 1.4 مليون نازح ولاجئ من داخل العراق ومن سوريا، حيث أن 97% من اللاجئين السوريين موجودون في إقليم كوردستان، ويوجد 37% منهم في تسعة مخيمات، والآخرون موزعون في المدن والقصبات، ويوجد 40% من النازحين العراقيين في إقليم كوردستان، يقيم 81% منهم في المدن والباقون يسكنون في 30 مخيماً.