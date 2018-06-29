أمريكا تُعيد العراق الى قائمة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر

{دولية: الفرات نيوز} أدرجت الولايات المتحدة، ميانمار على قائمتها لأسوأ الدول فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، واتهمتها بتجنيد الأطفال، وسط انتقادات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش بحق أقلية المسلمين الروهينغيا، وشهدت القائمة ايضا عودة العراق.

وجرى تخفيض تصنيف الغابون ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وبوليفيا كذلك من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة على قائمة المراقبة في تقرير وزارة الخارجية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، والذي يحمل الدول، عبر إحراجها علنا، على كبح الاتجار بالبشر.

ويقيم التقرير أداء 187 دولة ومنطقة، ويصنفها إلى فئات؛ الأولى فيها الأفضل، والثالثة الأسوأ.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة خفضت بوليفيا إلى المرتبة الثالثة؛ لإخفاقها في الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر، أو التحقيق فيها، أو محاكمة مرتكبيها، أو إدانتهم، وكذلك لم يكن لديها الموارد للتدريب على فعل ذلك.

ويمكن أن يؤدي التصنيف في الفئة الثالثة إلى فرض عقوبات أمريكية تشمل تقييد الحصول على المساعدات الأمريكية أو الدولية.

ومن ناحية أخرى، جرى رفع السودان إلى المرتبة الثانية مع تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وألغت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على السودان في أكتوبر/ تشرين الأول، وتدرس تخفيف المزيد.

ورفع التقرير كذلك تصنيف تايلاند وباكستان إلى المرتبة الثانية ضمن قائمة من الدول التي تبذل جهودا كبيرة للالتزام بالمعايير.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أنه جرى إجمالا رفع تصنيف 29 دولة وخفض 20 في تقرير هذا العام.

ولا تزال كوريا الشمالية والصين وروسيا مدرجتين ضمن أسوأ المخالفين، وجرى خفض تصنيف الصين إلى المرتبة الثالثة العام الماضي.

وأضيفت كذلك إيران والنيجر إلى قائمة الدول التي تجند الأطفال، في حين أزيل منها السودان.

ويمكن أن تواجه الدول المدرجة على القائمة عقوبات، منها فرض قيود على الحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأعيد العراق إلى القائمة بعدما أزاله منها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.