ألمانيا تشيد بمستوى علاقاتها مع إقليم كوردستان

نيجيرفان بارزاني استقبل قنصلها لدى أربيل …

أشادت ألمانيا بمستوى العلاقات التي تربطها مع إقليم كوردستان، معربة عن أملها في تعزيز وتطوير هذه العلاقات.

واستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، كلاً من غورت جورج ستوكل شتيلفريد، القنصل العام الألماني لدى إقليم كوردستان والوفد المرافق له. وجاءت الزيارة بمناسبة انتهاء عمله كقنصل لبلاده في كوردستان.

في مستهل اللقاء، أعرب شتيلفريد عن شكره لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان تعاونها وتنسيقها وتقديمها التسهيلات له خلال فترة عمله في الإقليم، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وألمانيا، معرباً عن أمله في أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التقدم والإزدهار بما فيه مصلحة الطرفين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء إقليم كوردستان عن تمنياته بالنجاح للقنصل الألماني في مهامه الجديدة، وأعرب عن شكره وتقديره له لجهوده في تنمية العلاقات بين الطرفين خلال فترة عمله في الإقليم.

كما أعرب بارزاني عن شكره للحكومة الألمانية التي وقفت بجانب إقليم كوردستان خلال الأوقات الحرجة، وقدمت المساعدات للإقليم، كما تقدم بالشكر للمنظمات الألمانية وبشكل خاص منظمة GIZ لمساعدتها اللاجئين والنازحين ومشاركتها في المشاريع التنموية في الإقليم.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى تداول العملية السياسية في العراق والتشكيلة الجديدة للحكومة العراقية، ودور كوردستان في هذه التشكيلة، وبهذا الصدد أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأقرب وقت لكي تتمكن من خدمة الشعب ومعالجة المشاكل.