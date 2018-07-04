ألمانيا: الشاب العراقي [علي بشار] متهم باغتصاب فتاة ثانية

[أين- متابعة] كشف مدعون ألمان، عن ان شابا عراقيا متهما باغتصاب وقتل فتاة ألمانية عمرها 14 عاما يخضع حاليا للتحقيق للاشتباه باغتصابه فتاة ألمانية أخرى عمرها 11 عاما بمخيم لاجئين في مدينة فيسبادن.

وقال مكتب المدعي العام بمدينة فيسبادن: ان الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما ويدعى علي بشار مشتبه باغتصابه الفتاة في مارس/ آذار واعتدائه عليها مجددا في مايو/ آيار بمساعدة أفغاني يبلغ من العمر 14 عاما.

واضاف المكتب، إن الشرطة اعتقلت الأفغاني المشتبه به المعروف في الأصل لدى السلطات الألمانية كشاهد في قضية قتل سوزان افيلدمان.

وأشارت الى ان الصبي من أفغانستان عمره 14 عاما، يقبع الآن في الحبس الاحتياطي، حيث يشتبه في أنه أيضا قام باغتصاب تلك الطفلة الألمانية مرتين” لافتة الى ان “نفس الصبي القادم من أفغانستان هو الذي أبلغ الشرطة في مطلع حزيران/ يونيو باغتصاب وقتل سوزانا وقال إن [علي بشار] هو من ارتكب الجريمة ما قاد الشرطة إلى مكان الجثة”.

وقال مصدر في الشرطة الألمانية إن [بشار]، الذي رفض طلبه للجوء في كانون الأول/ ديسمبر 2016، غادر ألمانيا في الثاني من حزيران / يونيو الماضي مع كل عائلته بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة متجهة من دوسلدورف إلى إسطنبول، ثم إلى أربيل جوا أيضا.

ودفع الغضب بشأن الواقعة الائتلاف المحافظ المنتمية له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للدعوة إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من يتم رفض طلبه للجوء بشكل أسرع.

وكانت وزارة الداخلية الالمانية اعلنت عن تسلمها الشاب العراقي الذي اغتصب فتاة وقتلها في ألمانيا الشهر الماضي من السلطات الامنية في اقليم كردستان.

وقالت شرطة محافظة دهوك يومها، ان الشاب البالغ من العمر 20 عاما اعترف بقتل الفتاة المراهقة سوزانا.