أكثر من 90% من سائحي كوردستان من مدن الوسط والجنوب العراقي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للسياحة والاثار في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن اعداد السياح الذين دخلوا الاقليم خلال الايام العشرة الماضية بمناسبة عيد الفطر، مبينة ان اعدادهم ازدادت مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في بيان للهيئة تلقت شفق نيوز نسخة منه ان الفترة من 12 / 6 / 2018 ولغاية 21 / 6 / 2018 التي تخللتها ايام عيد الفطر شهدت دخول اكثر من 255 الف سائح الى الاقليم، مبينة ان 91% من السياح قدموا من مناطق وسط وجنوب العراق.

واوضح البيان انه بالمقارنة بالعام الماضي الذي شهد دخول نحو 243 الف سائح فان نسبتهم زادت بنحو 5% ، مشيرا الى السائحين المحليين قد يشكلون نحو نصف السائحين الخارجيين ولم يتم احتسابهم.

ورجح البيان ان تكون ايرادات السياحة خلال الايام العشرة المشار اليها اكثر من 70 مليار دينار دخلت في اسواق اقليم كوردستان.

ونوه البيان الى ان محافظة السليمانية كان لها حصة الاسد لقدوم السائحين اليها، فيما تناقص اعداد السائحين الى اربيل بسبب استمرار اغلاق الطريق العام الرابط بينها وبين محافظة كركوك في منطقة بردي (التون كوبري)، مضيفا ان اعداد السائحين الايرانيين تناقص بنحو 25% بسبب الرسومات الكبيرة التي فرضتها السلطات الايرانية على مواطنيها المغادرين الى الخارج.