أكبر احزاب كوردستان يوضح حقيقة “وثيقة اتفاق” مع وفد عراقي

الديمقراطي الكوردستاني ينفي صحة اتفاق مع ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح

اربيل (كوردستان 24)- نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، صحة وثيقة تتضمن اتفاقا سياسيا مع ائتلاف دولة القانون، وتحالف الفتح.

وجاء في بيان لمكتب القيادي الكبير في الحزب فاضل ميراني “تداولت بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي وثيقة تتضمن اتفاقاً سياسياً بين السادة، الاستاذ فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد حسن السنيد والسيد محمد الهاشمي”.

وتناقل عدد من وسائل الاعلام مؤخرا وثيقة توضح توقيع التحالف الديمقراطي الكوردستاني، وائتلافي الفتح والقانون وثيقة لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان من اجل تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة.

وأضاف البيان “نوضح هنا للراي العام بان هذه الوثيقة مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة وهو اسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر لذا ننفي نفيا قاطعا هذا الخبر جملة وتفصيلا”.

ودعا البيان السلطات المختصة الى التحقيق والتحري عن الجهة المروجة لهذا الخبر فيما طالب بمقاضاتهم.

وكتب عضو وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني على صفحته في فيسبوك “كنت اسمع عن الجيوش الالكترونية ولكن خلال السنتين الاخيرتين ضبطت عددا منهم بالجرم المشهود”.

واضاف “ماهكذا ايها الاخوة في الوطن؟ ماهدفكم وماذا تبغون؟ الم تشبعوا من القتل والدمار، هذه الوثيقة كذب وافتراء ونحن لم نوقع اي وثيقة”.

من جهته كتب مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي على صفحته الفيسبوكية “أتمنى على من روج لهذه الوثيقة التي لا اصل لها أن يفكر في كيفية خدمة ابناء شعبه، بدل هذه الخزعبلات”.

ووصل وفد عراقي مشترك بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح ال اربيل يوم السبت، للتباحث مع القوى الكوردية لتشكيل الكتلة الاكبر وملامح الحكومة العراقية الجديدة في زيارة استمرت يومين.