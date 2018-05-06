أردوغان يهدد بشن “عمليات عسكرية جديدة” عبر الحدود

دون ان يحدد وجهتها…

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأحد ، أن تركيا ستشن “عمليات عسكرية جديدة”، كتلك التي نفذت في شمال سوريا ضد المقاتلين الكورد ولكن من دون أن يحدد في أي بلد.

وقال اردوغان : ” لتطهير حدودها من المجموعات الإرهابية ستشن تركيا عمليات جديدة كعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون”، وذلك أثناء كشفه في اسطنبول عن الخطوط العريضة لبرنامجه ، تمهيداً للانتخابات المبكرة المرتقبة في 24يونيو / حزيران المقبل .

وتشن تركيا منذ يناير/ كانون الثاني عملية “غصن الزيتون” في شمال غربي سوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية YPG التي تعتبرها أنقرة منظمة “إرهابية” وامتداد لحزب العمال الكوردستاني PKK .

وقبل هذه العملية شنت تركيا في أغسطس/آب 2016 إلى مارس/آذار 2017 عملية في شمال سوريا ضد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكوردية حملت اسم “درع الفرات”.

وهدد أردوغان مراراً بتوسيع عملية “غصن الزيتون” شرقا إلى الحدود العراقية رغم خطر التصادم مع الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تنشران جنودا في منبج.

ودعا أيضا مرارا حكومة بغداد إلى التحرك ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكوردستاني (شمال العراق) مهددا بالتدخل إن لم تفعل.

والهجوم التركي ضد وحدات حماية الشعب الكوردية في سوريا وتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، فيما ساهم في تعزيز التعاون بين تركيا وروسيا حول ملف سوريا.

وغذت العملية العسكرية المشاعر القومية في تركيا، وينوي أردوغان الإفادة من ذلك، تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة أصلا في نوفمبر/ تشرين الثاني2019 وتقرر أن تجري في 24 يونيو/ حزيران .

وأكد أردوغان لدى عرض برنامجه الأحد: أن هدفه هو “القضاء على كل المنظمات الإرهابية التي تهاجمنا والإلقاء بها في مزبلة التاريخ” وفق قوله .