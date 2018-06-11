أردوغان: سنطهر جبل قنديل بالعراق من قطعان القتلة كما طهّرنا عفرين وطرابلس وأعزاز

السومرية نيوز/ بغداد: اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، ان بلاده تسعى لتجفيف أكبر مستنقع للإرهاب في جبال قنديل بشمال العراق.

وقال اردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول التركية وتابعتها السومرية نيوز، ان “تركيا ستطهر جبل قنديل بالعراق من قطعان القتلة، كما طهرت عفرين وجرابلس والباب وأعزاز في سوريا”.

واضاف ان “هدفنا تجفيف أكبر مستنقع للإرهاب في جبال قنديل التي تعد تهديداً ضد تركيا وشعبها”، مشيرا الى “اننا أطلقنا عملياتنا حيال سنجار وقنديل أيضا، ودمرنا بـ 20 طائرة 14 نقطة هامة، الطائرت قصفت وعادت”.

وتابع اردوغان ان “هذا الأمر سيتواصل”.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اول امس السبت، إمكانية بلاده السيطرة على معاقل حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل “متى تشاء”.